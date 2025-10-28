２３日のドラフト会議で阪神からドラフト５位で指名された能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝が２９日、新潟県内で畑山統括スカウト、東編成ディレクター、吉野担当スカウトから指名あいさつを受けた。「ドラフトの時は名前を呼ばれてまだ実感がわかない部分もあった。球団関係者の方とお会いして、改めて来年から阪神タイガースで勝負できるんだなっていう風に実感が湧いてきている」と心境を語った。球団関係者との会話を