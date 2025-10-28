【シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER‼～】 開催期間：11月22日～12月28日 開催時間：10時～17時（最終入場16時30分） 会場：上野の森美術館（東京都台東区上野公園 1-2） 11/22-23日時指定券：3,500円 当日券：一般2,900円小・中学生1,100円 前売券：一般2,500円小・中