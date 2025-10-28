北海道函館市東山町で2025年10月28日午前11時ごろ、「倉庫が倒れて道路をふさいでいる」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、倒壊した倉庫が一時道路をふさぎ、およそ2時間後に移動されたということです。倉庫は強風の影響で飛ばされたとみられていて、けが人はいないということです。