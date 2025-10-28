ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。全9打席で出塁し、新たなメジャー記録を打ち立てた。 ■延長18回、6時間39分の死闘に この日の大谷は、第1打席に右翼線への二塁打、第2打席にはマックス・シャーザー投手から右翼スタンドへの本塁打を記録。1点を追う第3打席には、同点適時打二塁打を放ち、第4打席