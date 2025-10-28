◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、延長13回を終えても決着が付かず、試合は異例の事態を迎えた。ドジャースは大谷翔平の2発などで5得点。ただ、ブルージェイズも譲らずカークの3ランなどで5点を奪い、試合は5―5のまま延長戦に突入。10回からは両軍救援陣が踏ん張り、無失点で変わら