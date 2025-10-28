安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の初公判が２８日、奈良地裁（田中伸一裁判長）で始まった。山上被告は起訴事実について「全て事実です。私がしたことに間違いありません」と述べた。弁護側は、起訴されている銃刀法違反の発射罪については、手製銃は同法の規制対象ではないとして無罪を主張した。山上被告は黒い上下の服装