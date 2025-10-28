東京電力ホールディングスは、新潟県の柏崎刈羽原発の再稼働について、「技術的な準備は整った」と発表しました。東京電力では、柏崎刈羽原発6号機の再稼働に向けて準備を進めてきましたが、6月30日に原子炉内の制御棒1本に不具合が見つかったため、交換と点検を行いました。その後、けさ（10月28日）までに原子炉の起動に必要な設備について、正常に稼働すると確認がとれたため、「起動にあたっての技術的な準備は整った」と発表