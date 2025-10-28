【モデルプレス＝2025/10/28】元モーニング娘。で女優の久住小春が10月27日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】33歳元モー娘。「ドキッとした」美太もものぞく“超ミニ”コーデ◆久住小春、ラフな美脚ショット披露久住は「髪のびてきた」とつづり、ナチュラルなヘアスタイルにグレーのスウェット、黒のミニスカートを合わせたシンプルなコーディネートを投稿。椅子に座って脚を組んでお