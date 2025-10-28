日韓国交正常化60周年を記念して熊本市で「日韓文化交流フェスティバル」が26日、開かれ、熊本県や在九州韓国人連合会などの関係者およそ300人が参加しました。会場では、熊本市の代継太鼓保存会による太鼓の演奏や韓国の武術テコンドーの演舞などが披露され、さかんな拍手が送られていました。