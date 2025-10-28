東京証券取引所は大手電機メーカーのニデックを「特別注意銘柄」に指定すると発表しました。ニデックは不適切な会計処理の疑いで第三者委員会を設置していました。ニデックをめぐっては子会社の中国法人と取引先との間で、およそ2億円にのぼる不適切な会計処理の疑いがあったとして第三者委員会を設置していました。こうした中、東京証券取引所は「内部管理体制等について改善の必要性が高い」として、28日付でニデックを「特別注