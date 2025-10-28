【モデルプレス＝2025/10/28】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が28日に韓国デビュー。同日に韓国・ソウルにてメディアショーケースが開催され、パフォーマンスや現地メディアとの質疑応答が行われた。【写真】&TEAMメンバー派手髪イメチェン◆&TEAM、メディア前でパフォーマンス今回のイベントでは、フォトタイム後にまずはタイトル曲「Back to Life」をパフォーマンス。力強いエネルギーと9人の結束