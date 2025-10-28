timeleszの松島聡と猪俣周杜が、11月4日発売の「CHEER（チア） Vol.63」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。放送中のドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）でも共演している松島と猪俣がおそろいコーデで誌面を飾る。【写真】timelesz・寺西拓人＆篠塚大輝、「anan」で初バディ表紙！グループ最年長・最年少コンビの“タメ口”対談も11月12日にニューシングル「Steal The Show／レシピ」をリリース