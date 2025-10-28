９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が、双子とのキュートな親子ショットを披露し話題になっている。２８日にインスタグラムで「スイカキウイ双子！」と書き始め「アカチャンホンポで妊娠中の夏に買ってたお洋服！生まれてもう涼しくなってしまいましたが長袖の上に着て可愛かったですどんな双子か想像つかないまま買ったけどお兄さんスイカ弟キウイ似合ったー！！いましか着られないサイズたちだか