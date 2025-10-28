韓国型戦闘機KF−21の分担金の納付を遅延しながらラファールなど他国の戦闘機の導入に熱心なインドネシアが今度は中国から退役護衛艦7隻を導入する案を検討している。インドネシアは他国が導入先を最大限縮小するのとは違い、自国生産と同時に英国・ドイツ・トルコ・イタリアなど複数の国から武器を導入をしている。インドネシアは中国と海上領有権紛争があるが、最近はJ−10戦闘機42機の導入など中国との軍事協力を拡大している。