メ～テレ（名古屋テレビ） ドラゴンズは27日、3人の選手に対し来シーズンの支配下契約を結ばないことを通告しました。 27日の練習後に球団から通告を受けたのは、津田啓史、土生翔太、山浅龍之介の3選手です。 おととしドラフト2位の津田は、今年1軍デビューを果たしましたが、5試合出場でノーヒットと結果を残せませんでした。 「いったん育成選手になって、来年また1軍へ上がってきてほしいと