マクドナルが年間を通して実施している「トクニナルド」キャンペーン。今回、13日間限定で「マックフライポテト」のM・Lサイズがおトクな特別価格250円で提供されます☆ マクドナルド「トクニナルド」キャンペーン「マックフライポテト」M・Lサイズ特別価格  特別価格：250円(税込)対象：マックフライポテト Mサイズ（通常価格 330円(税込)〜）、Lサイズ（通常価格 380円(税込)〜）販売期間：2025年11月4日（火）〜