米女優ジューン・ロックハートさんが、23日、カリフォルニア州サンタモニカの自宅で自然死により100歳で亡くなった。娘のジューン・エリザベスさんと孫のクリスティアナさんに見守られての旅立ちだった。 娘のエリザベスさんは「母は演技を職人技と考えていましたが、本当の情熱はジャーナリズム、