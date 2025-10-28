写真家で映画監督の蜷川実花さん（53）が28日までに自身のインスタグラムを更新。女優・沢尻エリカ（39）とのツーショットを公開した。「発売中のMgirlでほんとに久しぶりにエリカを撮りました。是非みてほしい」と呼びかけた蜷川さん。「いろんな表現のできる人なので、どんな撮影にするか悩んだんだけど、今回はモードで大人なエリカに」とモードスタイルの沢尻の近影を公開。自身とのオフショットも披露した。「また次に