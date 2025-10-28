テレビ朝日は28日、東京・六本木の同局で定例社長会見を開催。来年2月に開幕するミラノ・コルティナ五輪に言及した。メインキャスターを元プロテニス選手の松岡修造氏が務める。松岡氏は2004年のアテネ五輪から22年、12大会連続での大役。キャスターは初の五輪キャスターとなるフリーアナウンサーのヒロド歩美が担当する。応援ソングにMrs. GREEN APPLEの「アポロドロス」が起用される。藤本幸子取締役は「おふたりとも『報