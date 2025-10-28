男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」のボーカル大森元貴（29）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。赤髪の新ビジュアルを公開し、反響を集めた。大森は「髪色衣装解禁」「私の髪色は赤です」と記し、髪色を赤く染めた新ビジュアルを披露した。この投稿には「赤も良すぎて度肝抜かれましたっ」「もっくん王子ステキ過ぎます〜」「最高なビジュアルの爆発！」などのコメントが寄せられていた。ミセスは現在、全国55