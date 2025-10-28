トレイルブレーザーズ戦でプレーするレーカーズの八村（右）＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは27日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのトレイルブレーザーズ戦に先発し、36分25秒のプレーで16得点、6リバウンドだった。チームは108―122で連勝が止まり、2勝2敗となった。