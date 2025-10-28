KDDI、沖縄セルラーは、世界初（CESベストイノベーション2025受賞リストおよびFastlane Japanが7月に実施した調査によると、Hypershell Xは世界初のコンシューマ向けアウトドア用外骨格（パワードスーツ）であることが確認された。この調査は「正式に発売された一般消費者向けアウトドア用外骨格（パワードスーツ）」を対象に行われた）コンシューマ向けアウトドアパワードスーツ「Hypershell X Pro 外骨格」（製造：Hypershell In