無人決済コンビニ店舗外観住友不動産グループの泉レストランは10月27日、住友不動産大崎ツインビル西館のテナント従業員専用ラウンジ（9階）に、TOUCH TO GO（以下、TTG社）が開発した無人決済システム「TTG−SENSE（以下同システム）」を導入した無人決済型のコンビニエンスストアをオープンする。同システムを導入することで、支払い時の商品スキャンが不要となり、よりスピーディーで顧客満足度の高い店舗運営が可能になる。同