ワールドシリーズ第3戦。大谷翔平選手が2本のホームランを放つなど、大活躍を見せました。【映像】大活躍を見せた大谷翔平選手1勝1敗で本拠地での第3戦に臨んだドジャース。1点リードの3回、大谷の第2打席。本人も確信のソロホームランです。追加点をあげます。その後逆転され1点を追う7回。打席には、大谷。28日2本目の一発は左中間への同点ホームランです。本人もガッツポーズを見せ、スタジアムも大興奮に包まれます。8