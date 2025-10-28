秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまが、中東やアフリカへの寄付を目的としたバザーを訪問されました。【映像】表情豊かに話す佳子さま「日本中近東アフリカ婦人会」が主催するチャリティバザーでは、各国の特産品や民芸品が並び、収益の一部は中東やアフリカの女性や子どもに寄付されるということです。佳子さまはマラウイやコートジボワールなどのブースを回り、ストールを手に取って「きれいな色ですね」などと話されました。