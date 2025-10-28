将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）と同学年の挑戦者・伊藤匠叡王（23）が激突する第73期王座戦五番勝負は10月28日、山梨県甲府市の「常磐ホテル」で第5局の対局が行われている。注目の勝負メシには、両者ともに「常磐名物 カレーうどん御膳」を注文。同じメニューながら、藤井王座への“特別配慮”が話題となった。【映像】きのこは？両者が注文した名物カレーうどん“甲府の迎賓館”とも呼ばれる