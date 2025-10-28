【ニューヨーク＝小林泰裕】米オープンＡＩは２７日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」の利用者の０・１５％が自殺に関するやり取りを行っていたとの調査結果を公表した。チャットＧＰＴの週間利用者は約８億人にのぼり、単純計算では約１２０万人に達する規模と推計される。発表によれば、利用者の０・１５％が自殺の計画や意図を明示的に示す会話をチャットＧＰＴで行っており、精神的に不安定な内容の会話