重要鉱物とレアアースの供給確保に向けた枠組み合意に署名する日米の首脳/Andrew Caballero-Reyonlds/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領と高市早苗首相は２８日、東京での首脳会談後、重要鉱物およびレアアース（希土類）の供給確保に関する合意文書に署名した。両首脳は、「日米両国の国内産業にとって極めて重要な、原材料および加工済みの重要鉱物並びにレアアースの供給を支援する」ことで合意した。この「枠組み」