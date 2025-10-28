明治安田生命熊本支社は、「私の地元応援募金」として、従業員などから寄せられた寄付金110万円あまりを27日、熊本市に贈りました。 この募金は、明治安田グループの従業員などから、出身地やゆかりのある地域に寄せられたもので、2020年度から行われています。熊本市は今回の寄付金をボランティア活動への助成などに活用するとしています。