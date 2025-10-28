◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)両チーム満塁のチャンスをものに出来ず試合は延長14回と続きます。7回に5-5と同点で迎えてからスコアボードに「0」が並びます。ブルージェイズが延長12回2アウト満塁のチャンスを作ります。ここでドジャースは今季引退を表明しているカーショー投手を投入。ネーサン・ルークス選手に粘られフルカウントからの8球目をセカンドゴロとし無