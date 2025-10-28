俳優・川粼麻世（６２）が妻で料理研究家の花音さん（４１）と夫婦ショットを公開した。２８日にインスタグラムを更新し、「夫婦揃（そろ）ってＴＶ番組の収録がありました」と一緒の仕事を報告。「花音が着てるワンピースは２人で銀座行って僕が選んでプレゼントしました」と明かし、「『いいの？』って聞かれたから『勿論！だって財布は同じでしょ？』と言ったら今更結婚した実感がわいたみたい」と夫婦の会話も披露。