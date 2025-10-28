横浜環状南線 栄IC・JCTの工事状況。2025年9月撮影。 「横浜環状道路南線」とは 横浜環状南線の概要。 「横浜環状道路」は、神奈川県横浜市の中心部から半径10～15km圏を環状につなぐ道路ネットワーク計画。金沢区の横浜横須賀道路 釜利谷JCTから栄区、鎌倉市、戸塚区などを経て、鶴見区の首都高神奈川1号横羽線 生麦JCTに至って計画されている高速道路。したがって、正確には環状ではなく「Cの字」につながる道