この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 ついにわが家にきた「小さき愛おしいもの」投稿に1万いいね すい🦕(-2m)(@swiswi1228)さんの投稿です。出産はまさに人生で最も大きなターニングポイント。出産、