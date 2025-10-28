俳優の東出昌大（37）が27日、TBS「町を歩けば人がわかる 有吉 ニッポンの道」（月曜後23・56）に出演した。スタジオにゲストとして登場した東出は「久しぶりなんですよ、テレビ局が。映画とかネットフリックスとかは出させていただくけど。大丈夫なんかいと思って」と苦笑。MCの有吉弘行が「たしかにね。コンプラ的にってことでしょ？」と指摘すると、東出は「そうそう」と話し、笑いを誘った。東出は20年、女優・唐田え