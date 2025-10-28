２８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万５１２円３２銭）に比べて４００円超下落した。５万１００円台を推移している。日経平均は高市政権の経済政策に対する期待感や米中の貿易摩擦の懸念が後退したことを追い風に、２７日に初めて終値を５万円台に乗せ、最高値を更新していた。