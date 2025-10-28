広島は２８日、宮崎県日南市の天福球場で１１月１日から行われる秋季キャンプのメンバーを発表した。期間は１１月１日〜２１日まで。同１０日はひなたサンマリンスタジアム宮崎で侍ジャパンとの練習試合（１３時〜）も組まれている。練習の休みは４、８、１３、１７日となっている。参加メンバーを以下の通り。【首脳陣】新井監督、藤井、小窪、赤松、菊地原、石原、福地、新井良、野村【投手】森、常広、高、益田、佐藤