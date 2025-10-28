マレーシアで行われているASEAN＝東南アジア諸国連合の関連首脳会議に、日本やアメリカ、中国、ロシアが加わり、ミャンマー情勢や南シナ海の領有権問題について意見が交わされました。27日に行われた東アジアサミットでは、議長国マレーシアのアンワル首相が冒頭、パレスチナ自治区ガザの停戦について、「重要な始まりではあるが、永続的な平和のため監視を続ける必要がある」と述べ、こうした国際社会の課題に、対立ではなく協力