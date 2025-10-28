俳優の北川景子さんが28日までにXを更新し、出演した映画「ナイトフラワー」で東京国際映画祭に参加したことを報告した。あわせて俳優の草川拓弥さんとのツーショットも公開されており、ネット上で話題となっている。【写真】北川景子さん、草川拓弥さんとのツーショットに反響北川さんは、「映画『ナイトフラワー』チームで 第38回東京国際映画祭に参加しました！」と報告。光沢のある金色のドレスを身にまとった全身姿を披露した