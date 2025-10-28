デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、東京・浅草にある蕎麦店「浅草 ひら山」です。（撮影：上田佳代子）【写真】＜飲んだ後にピッタリ＞と好評の「梅おろしの冷かけ」1500円* * * * * * *鮮度が際立つ自家製粉の十割蕎麦9月の声を聞くや耳にする新蕎麦便り。北海道から南下してくる新蕎麦前