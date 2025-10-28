Kis-My-Ft2の千賀健永が、10月28日（火）に、東京のSpiral Hall 青山で開催された「Tokyo Beauty Week」プロジェクト発表会に登壇。美容に目覚めたきっかけや自身のビューティープロフィールについて語った。【写真】かっこいい！白のスーツをまとう千賀健永の全身カット■白のセットアップでランウェイに登場 「Tokyo Beauty Week」プロジェクトは、11月19日（水）〜11月25日（火）の7日間、東京の表参道と原宿を舞台に、初