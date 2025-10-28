ユニクロは28日、公式Xを更新し、素材別のニットアイテムの一覧表を公開した。【画像】素材別・ユニクロのニット一覧表素材別に、メリノ、カシミヤ、スフレヤーン、ミラノリブのウエアを披露。メリノは「極細ウールが生む、なめらかな肌ざわりと上品な光沢感」、カシミヤ「やわらかさとしなやかさを兼ね備えた、希少な極上素材」、スフレヤーンは「チクチクしにくく、空気を包みこんだような、ふわふわの暖かさ」、ミラノリ