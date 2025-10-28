◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦東京ガス 5―2 マツゲン箕島硬式野球部（2025年10月28日京セラドーム）東京ガスが終盤の集中打で開幕戦を制し、2大会ぶりに初戦を突破した。エース右腕の臼井浩が10安打を浴びながらも粘りの投球を見せ、8回2失点。臼井は「ヒットはいくら打たれてもいい。絶対に勝つ、結果を出すという思いで投げました」と振り返った。