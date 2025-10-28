◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。延長13回の第7打席も3打席連続となる申告敬遠で勝負を避けられた。5―5で迎えた延長13回、ドジャースは先頭・エドマンが右中間二塁打でチャンスメークすると、代打・ロハスが犠打に成功し1死三