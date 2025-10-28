「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は延長十三回の第７打席で３打席連続の敬遠四球で歩かされた。１死三塁からコールが遊飛に打ち取られ、２死三塁となった中でシュナイダー監督は徹底して勝負を避けた。本拠地はブーイングに包まれた。さらにベッツも申告敬遠で歩かせ、満塁となった。ここでフリーマンはセンターへ特大飛球を放つもウォーニングゾ