タイヤを横滑りさせて急転回する、いわゆる「ドリフト走行」を繰り返したなどとして、男2人が逮捕されました。 道路交通法違反などの疑いで逮捕されたのは、いずれも会社員で愛知県大治町の吉田結翔容疑者(22)と武豊町の竹田蓮央容疑者(23)の2人です。 警察によりますと、2人は他の者と共謀し、今年4月、名古屋市の金城ふ頭の路上で「ドリフト走行」を繰り返した疑いなどが持たれています。 調べに対し、2人は容疑を