ドル円152.07円に下落、ベッセント米財務長官が日本の金融政策に言及で円買い強まる 日米財務相会談の報告書を受け円買いが広がっておりドル円は152.07円付近まで下げ幅を拡大している。 ベッセント米財務長官は日本の金融政策について言及。インフレ期待を安定させ為替レートの過度な変動を防ぐ上で健全な金融政策の策定とコミュニケーションが重要な役割を果たすとしている。また、12年前のアベノミクスから日