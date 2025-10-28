スマートロック Lite AmazonはスマイルSALEを11月4日まで実施中。SwitchBot製品も低価格になっており、28日11時に編集部が確認したところ、「スマートロック Lite」が15% OFFの10,980円、「スマートロック プロ」が17% OFFの18,980円、「スマートリモコン ハブ2」が20% OFFの7,980円で販売されている。 今回のスマイルSALEは「今欲しい秋モノ＆冬支度」をテーマに、秋から冬への準備に向けて