ドル円152円割れ、ベッセント発言で円買い強まる日銀に利上げ催促との見方も 米財務省が日米財務相会談の報告書を公表し円買いが加速、米国から円安牽制や日銀に対する利上げ催促が懸念される。ドル円は152円台を割り込んだ。 ベッセント米財務長官は日本の金融政策について言及。インフレ期待を安定させ、為替レートの過度な変動を防ぐ上で健全な金融政策の策定とコミュニケーションが重要な役割を果たすとし