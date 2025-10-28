7月、静岡市内でペダル付き電動バイク｢モペット｣を無免許で運転したとして書類送検されていたベトナム国籍の男性について、静岡地検は28日付で不起訴処分としました。静岡市駿河区に住む、ベトナム国籍の男性（21）は、7月に静岡市内でペダル付き電動バイク｢モペット｣を無保険の上で無免許運転した疑いで書類送検されていました。この男性について、静岡地検は28日付で不起訴処分としました。理由については、「諸般の事情に鑑み不