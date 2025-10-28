ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２８日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは２７日にトランプ米大統領が来日したことを伝えた上で「昨日は東京都内、西麻布から皇居にかけての一帯は本当に厳重な警戒が敷かれていました」と明かした。さらに「私も夜７時過ぎ、外に出てトランプ大統領の車列を見たんですけれども、ちょうど三宅坂のあたりだったんですが」